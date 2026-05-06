ドル売り優勢、介入余波と中東和平期待が相場を主導＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、総じてドル売りが優勢。日本の為替介入とみられる動きの余波と、中東情勢の緩和期待が交錯する展開となっている。ドル円は日本時間午後1時過ぎ、157円台後半から155.04まで急落し、政府・日銀の実弾介入観測が強まった。ロンドン入り後は下げ渋り、半値戻しとなる156.49付近まで反発したが、その後は再び軟化。足元では再び156円割れと