本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 5/6（水） EUR/USD 1.1550（18.0億ユーロ） 1.1560（6.12億ユーロ） 1.1600（5.85億ユーロ） 1.1675（15.0億ユーロ） 1.1775（9.44億ユーロ） USD/JPY 158.00（7.95億ドル） 159.15（9.96億ドル） GBP/USD 特段の設定なし ユーロドルは1.1675と1.1550に大規模設定あり、1.1775にも中規模設定を観測、1.17台での振幅が想