飼育員「きょうはちょっと追ってくれないか…」観客「お～！！！！！」ちょっとずる賢いのもご愛嬌（あいきょう）。子どもたちが、くぎ付けになる“ペンギンのもぐもぐタイム”。今年、開園100周年の節目を迎え、先月26日にリニューアルオープンした小諸市動物園です。午前中から、県内外から大勢の家族連れなどでにぎわっていました。リニューアル後は、1日平均4000人が訪れ、去年より1000人ほど多くなっ