プロ野球のファーム・リーグは6日、東、中、西地区に交流戦の計7試合が行われた。中日はファーム交流戦のヤクルト戦（ナゴヤ）に6―1で逆転勝ち。先発・マラーが6回5安打1失点で3勝目を挙げた。ドラフト4位・能戸（明秀日立）が2安打2打点。ヤクルト先発・高橋は6回3安打2失点（自責1）で1敗目。塩見が2安打をマーク。DeNAは日本ハム戦（鎌ケ谷）に6―1で逆転勝ち。石上、関根が2安打1打点をマークした。先発のドラフト2位