◇明治安田J1百年構想リーグ第15節水戸0―3鹿島（2026年5月6日メルカリスタジアム）水戸は敵地で鹿島に完敗した。ハイプレスとショートカウンターで狙い通りの展開に持ち込んだが、前半30分にDF牛沢健が自陣でFWレオ・セアラを倒して一発退場。数的不利を強いられ、後半に3失点を喫した。樹森大介監督は「連戦の中、選手が90分間ファイティングポーズを取ってくれたことは誇りに思う。ただ0―3という現実を受け止めて前に