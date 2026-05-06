「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」（６日、多摩川）松井賢治（４７）＝兵庫・８６期・Ａ２＝が初日９Ｒで、インからきっちり逃げ切って白星発進を決めた。前検日は「普通かな」と微妙な手応えだったが、初日を走り終えて「良くなかったスリット付近の足が良くなったし、全体的に上向いた。いい感じですね」と感触は急上昇した。「まだ乗り味やかかりの甘さがあるので、そこを修正したい」とさらなる上積みを狙う。３５号機