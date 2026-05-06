俳優の永尾柚乃さん、お笑いコンビ・ガンバレルーヤが、映画『ひつじ探偵団』公開直前イベントに登壇しました。 【写真を見る】【 永尾柚乃 】可愛らしい「ひつじ」衣装で登場も…本物の「ひつじ」さんの落とし物に困惑「スタイリストさん、ごめんなさい！」本作は、何者かに殺されてしまった愛すべきご主人・羊飼いのジョージのために、ひつじたちが沈黙を破りガチの捜査をする可愛さと本格推理が融合したミステリー作品で