最強コメディエンヌ決定戦「エミィ賞グランプリ2025」でグランプリを受賞した、女優の花野紗南（29）が6日、インスタグラムを更新。結婚したことを発表した。花野は「ご報告」と題し、「私事ではございますがこの度、結婚いたしました」と報告。海をバックにした白いドレス姿や、夫婦ショットなどを公開した。そして「お相手は表舞台に立つ方ではございませんが、日頃より私の活動を支えてくれている大切な存在です」と説明した。