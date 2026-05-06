元スウェーデン代表FWのズラタン・イブラヒモビッチ氏が5日に自身のインスタグラム(@zlatan)を更新し、驚きの姿を見せた。現在44歳の伝説的ストライカーは「賭けは賭けだ」と綴り、アメリカンフットボール界のレジェンドで友人のトム・ブレイディ氏に、頭の一部をバリカンで刈られた写真をアップ。コメント欄は驚きの声であふれている。「なんてこった!」「一体何が起こったんだ?」「気が狂ったのか?」「ズラタンがジダンにな