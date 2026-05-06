MLB Japanが4月30日、Instagramを更新。同日のマーリンズ戦で見せた大谷翔平（31）のダブルプレーについて投稿した。 【画像】WBC決勝、現地を盛り上げた“謎の全身ベネズエラ日本人”の正体は…渡航費50万円を投じた執念と切り替えに称賛「日本人の株が上がった」 大谷は9回に1塁に出塁。フレディ・フリーマン（36）が2塁間にゴロを放つと大谷は2塁に進まず2塁手の前で立ち止まり、そのまま帰塁し、