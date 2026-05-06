在日フランス大使館は5月1日、公式Xアカウントを更新。横綱・豊昇龍らが大使館を訪問したと報告した。 【画像】「結婚発表か…」りくりゅう木原龍一、“フライング号泣”の衝撃三浦璃来の引退会見フォローに注目 在日フランス大使館は「6月に予定される大相撲パリ公演に向けた準備の一環として、横綱の豊昇龍関、大関の霧島関、欧勝馬関、朝白龍関、狼雅関、金峰山関が本日、フランス大使館に来訪しました」と報告