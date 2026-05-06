ゴールデンウイークは、6日が最終日です。 観光客にも人気のスポットのひとつ、長崎市の稲佐山にも多くの人が訪れました。 先月の事故の影響で運休している「スロープカー」に代わり、中腹と山頂の展望台を結ぶ無料のシャトルバスが運行されている稲佐山。 （冷川小粹アナウンサー） 「シャトルバスの乗り場。夜景観光で利用する人が増えるのに合わせて、2便目の待機場所も用意