この記事をまとめると ■「エヴァンゲリオン」シリーズには通好みの名車が多数登場する ■車種選びや設定には庵野秀明ら制作陣の強いクルマ愛や趣味が反映されている ■細かな仕様や小ネタにもこだわりが詰まっておりクルマ好きを唸らせた 「エヴァ」に息づくクルマ愛 アニメやマンガにクルマが登場すると、それがリアルに描かれていればいるほどクルマ好きの血が騒ぐもの。当然、制作者のなかにもクルマ好きは大勢いるわけで、