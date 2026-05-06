卓球女子シングルスで世界ランキング５位の張本美和（木下グループ）に対し、中国は危機感を募らせている。世界選手権団体戦（６日、英ロンドン）の決勝トーナメント２回戦で日本はルクセンブルクに３―０で快勝。張本は第１試合でデヌッテ・サラウをストレートで下し、チームに流れを引き寄せた。試合後には「今日も緊張していた中で試合がスタートしたが、出だしもよかった。全体的にすごくいい試合ができた」と振り返った。