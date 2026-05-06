東京女子プロレスのプリンセス・オブ・プリンセス王者・荒井優希が２８歳の誕生日を前にアンチエイジングの誓いだ。６・７後楽園ホール大会でのＶ３戦に向けて、王者・荒井と挑戦者・上福ゆきの前哨戦が６日、つくば大会からスタート。鈴木志乃をパートナーに先手を打ちたい荒井は上福のブーツにブーツで対抗し、フルネルソンバスターも決めてみせたが、凍雅のフォールアウェイスラムで排除されてしまうと、鈴木が上福のフェイ