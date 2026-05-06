ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲが６日、東京・国立代々木競技場の第一体育館で行われた「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ４ＴＨＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＡＲＥＮＡＴＯＵＲ『ＤＲＥＡＭＷＩＴＨＩＮ』」の東京公演で、９月からグループ史上最多公演数となる全国ホールツアー開催を発表した。２０２３年から日本レコード大賞を３年連続受賞し、昨年末は第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦に初出場。今年２月には初の東京ドーム公演を