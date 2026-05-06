歯医者や美容院のシャンプー台など、しばらく横にならなければならない時に気分が悪くなってしまう人は一定数いるようです。筆者の知人のA子さんもそんな体質でした。歯医者さんの治療を中断させてしまうと迷惑になると思い、なかなか言い出せずにいた彼女でしたが、歯医者さんの反応は彼女の予想とは違っていました。 歯医者で気分が悪くなり……