親戚との関係は、近いからこそ難しいもの。ときには些細な誤解や思い込みが、大きなトラブルへ発展することもあります。筆者の父の姉は、昔から作り話で周囲を惑わせる傾向があり、家族が何度も振り回されてきました。そんな伯母がある日、娘と喧嘩したことをきっかけに家出をして我が家へやってきます。しかし、その後思いがけない形でトラブルが広がり、ついには家族が絶縁を決断する事態に。今回は、親戚との関係の難しさを痛感