筆者の友人D子の話です。「ちょっとコンビニへ」そう言って毎晩22時に消える夫。手ぶらで帰宅する彼のゴミ箱から見つけたのは、深夜2時のレシートだった。空白の4時間、夫は一体どこで誰と何をしていたのか──。 正直に話してよ！