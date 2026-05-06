平井 大が、自身主催のビーチフェス＜HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026＞を千葉・県立幕張海浜公園 幕張の浜で開催し、2日間で4万人の観客を魅了した。＜THE BEACH TRIP＞は、2019年に沖縄と神奈川で開催されたのを皮切りに、2022年以降は毎年初夏に行われている恒例のビーチライブだ。2026年は5月4日〜6日に千葉・県立幕張海浜公園 幕張の浜、さらに5月9日、10日に大阪・泉南ロングパークにて、計5公演の開催を予定していた