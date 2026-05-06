価値観は、世代や育ってきた時代背景、家庭環境によって大きく変わるものです。自分にとっては当たり前の常識でも、相手にとってはそうではないこともあります。今回は筆者の親類の女性が体験談を聞かせてくれました。 信じられない欠席理由 先日、夫の兄が急逝しました。息子夫婦にもよくしていただいた方です。当然家族全員で葬儀に参列するものと思っていました。 ところが、LINEで葬儀の日程を知らせると、嫁のＭ