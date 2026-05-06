タレント・藤本美貴とお笑いタレント・横澤夏子がＭＣを務めるテレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）が５日深夜に放送され、子どもの自転車練習について藤本が意外な指導法を明かした。この日は「親子のお悩み＆プロの教え方公開！自転車練習ＳＰ」として放送された。街頭インタビューでは「補助の仕方が分からない」、「教える時間が取れない」、「怖がって乗ってくれない」など