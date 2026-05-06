◆第２１回ヴィクトリアＭ・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝５月６日、栗東トレセンＧ１初タイトルを狙うクイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）が力強い伸び脚で仕上がりのよさを印象づけた。ＣＷコースで最内から中ページターナー（３歳１勝クラス）、外メイショウクーガー（６歳２勝クラス）を大きく追走。新たにコンビを組む西村淳也騎手が手綱を動かした直線