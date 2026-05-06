大規模な山林火災が4日前に鎮圧したばかりの岩手県大槌町で、6日午後、再び山林火災が発生しました。鎮圧には至っていませんが延焼のおそれはないということです。6日午後2時ごろの映像では白い煙があがり、炎も確認できました。6日午後1時半ごろ、大槌町の城山公園体育館付近で「山林が燃えそう。5メートルの範囲で燃えている」と消防に通報がありました。場所は、大槌町役場からおよそ100メートルから200メートル離れた場所です