【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は、イラン情勢の緩和期待から、指標の米国産標準油種（WTI）の6月渡しが下落し、一時、1バレル＝90ドルを割り込んだ。4月22日以来、2週間ぶりの安値水準。米ニュースサイト、アクシオスは6日、米当局者の話として、米イランが戦闘終結のための基本合意に近づきつつあると報じた。事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡の航行が再開し、エネルギー