【ソウル＝藤原聖大】韓国・聯合ニュースによると、北朝鮮による憲法改正の全容が６日、明らかになり、南北統一に関する記述を削除し、朝鮮半島北側を領土とする条項を新設したことがわかった。金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が進める「二つの国家」路線が憲法にも反映された形だ。北朝鮮は３月、最高人民会議（国会に相当）で「朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法」から「朝鮮民主主義人民共和国憲法」に改称する