自前の戦闘機を持つNASA長官フロリダ州のレイクランドで2026年4月14日から19日まで開催された「サン・アンド・ファン・エアロスペース・エキスポ」に、NASAのジャレッド・アイザックマン長官がゲストとして来場して話題となりました。というのも、ただNASA長官がやってきたというだけでなく、来場方法そのものが異例だったためです。【画像】すげえこれホントに乗ってる！ しかも自腹なの!? エアショーで飛ぶ長官ほかのF-5アイ