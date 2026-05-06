人懐っこい犬の共通点 誰にでも近づいていく ドッグランやドッグカフェで出会った別の飼い主さん、玄関に訪れた配達員さんやお客さん、はたまたお散歩ですれ違う通行人まで、フレンドリーな子はどんな人にも自ら近づいていきます。 「人間＝遊んでくれる人」と認識しているため、すべての人が自分を愛でてくれる存在だと信じて疑わないのです。犬が苦手な人に無遠慮に近づいてしまわないようにだけ、注意が必要