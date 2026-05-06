犬にトラウマを植え付ける『絶対NG行為』５選 飼い主の行動は、愛犬に良くも悪くも大きな影響を与えます。ここでは、犬にトラウマを植え付ける絶対NG行為を見ていきましょう。1つでも当てはまったら、愛犬に強いストレスを与えてしまっているかもしれません。 1.必要以上に大きな声で怒鳴りつける 愛犬が何か悪いことをしたとき、あるいはトイレを失敗したときなど、つい過剰に反応してしまい、大きな声で怒鳴っていま