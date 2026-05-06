オーシャンワイド・エクスペディションズは、探検船「ホンディウス」号がスペイン領カナリア諸島へ向かう見通しを示した。現在はカーボベルデ沖に停泊したままで、ハンタウイルスに感染したとみられる3名の移送は行っていない。移送はオランダへ行われるという。オランダ公衆衛生環境研究所（RIVM）の助言に基づき、オランダから感染症専門医2名が向かっている。すでに別の医療専門家1名が乗船している。カナリア諸島への航海には3