歌舞伎俳優の中村獅童が、長男・中村陽喜、次男・中村夏幹との“こどもの日”ショットを公開した。獅童は６日までに自身のインスタグラムを更新。「こどもの日は、ハルナツリクエストで大好きなスシローへ」「＃夏幹＃陽喜＃獅童＃双子親子」と記し、そっくりの２人の息子と回転すし店の席で笑顔を見せるほほ笑ましいショットをアップした。この投稿には、「最強で最高の癒しのお写真ありがとうございます」「三つ子か