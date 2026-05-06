BE:FIRST「Rondo」Dance Performance映像サムネイル 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、5月6日に発売された9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」収録の新曲「Rondo」のSpecial Dance Performance映像を公開した。【動画】公開されたBE:FIRST「Rondo」Dance Performance映像日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサー Chaki Zuluが手がけた本楽曲「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレ