◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月６日、栗東トレセンローベルクランツ（牡３歳、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）はＤＰコースを単走。鞍上の川端海翼騎手（レースは松山弘平騎手）に派手なアクションはなかったが、余力たっぷりに好気配を漂わせた。「すごくスムーズ。川端ジョッキーによると『道中の折り合いも良かったし、しまいもいい手応えで走れて