６月の北中米Ｗ杯で、日本史上歴代最多となる５度目の日本代表メンバー入りを目指すＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が、ホームの千葉戦で、３月１４日に受傷した右ハムストリング肉離れによる離脱から、５３日ぶりに復帰した。試合は０―３で敗れたが、長友は後半２５分から９試合ぶりにピッチに立ち、はつらつとプレー。１５日のＷ杯メンバー発表前、最後の試合となる１０日・東京Ｖ戦（味スタ）を森保一監督（５７）が視察する