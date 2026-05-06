ボートレース平和島のゴールデンウイークシリーズ「第2回京急開発グループ杯」は4日間の予選を終え、7日の10〜12Rで行われる準優勝戦に進む18人が決定した。その中で注目の存在は11R3号艇の長畑友輔（43＝東京）だ。予選最終日の4日目は1Rに1号艇で登場した長畑。インからコンマ08のトップスタートを踏み込んだ。1マークはセンターから金田諭が握って攻めてきたが、巧旋回で残して逃げ態勢を築いた。これで3日目後半から日また