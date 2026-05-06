日本ハム１２−２楽天（パ・リーグ＝６日）――日本ハムは六回、レイエス、野村の連続適時打で２点を勝ち越し。終盤の集中打で突き放した。７回１失点の伊藤が今季３勝目。楽天は救援陣が精彩を欠いた。◇オリックス３−０ロッテ（パ・リーグ＝６日）――オリックスが３連勝。二回に野口の適時打で２点を先取し、４投手の継投で零封した。田嶋が今季初勝利。ロッテは三回一死満塁の好機を逃したのが痛かった。◇西武１０−２