◇明治安田J1百年構想リーグ第15節鹿島3―0水戸（2026年5月6日メルカリスタジアム）鹿島のFW師岡柊生が、6日の水戸戦で今季初得点を挙げた。スコアレスで迎えた後半13分。CKの流れからDFキムテヒョンが折り返したボールに頭で飛び込み、試合の均衡を破った。昨年4月6日京都戦以来395日ぶりとなる復活弾。4月に左アキレス腱断裂の大ケガから復帰した25歳は「気持ちで押し込んだゴール。気持ちで押し込みました」と頬を緩め