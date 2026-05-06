MLBのア・リーグ中地区の全チームが借金生活となりました。日本時間6日、トップを走っているガーディアンズがロイヤルズに3-5で敗れ、タイガースがレッドソックスに3-10で敗れたため、共に18勝19敗で借金生活に突入しました。地区内では最下位のツインズと1.5ゲーム差と競っています。そのほかの地区では東地区のヤンキースが5月負けなし5連勝で貯金を「14」に増やしア・リーグトップの成績です。ナ・リーグでは中地区が全チーム貯