国立大卒でレースクイーンとして活動する安藤笑さんが、週刊FLASHに登場しました。【写真】掲載誌を手に微笑む安藤笑さん教育大卒でレースクイーンという異色の経歴をもつ安藤さん。大胆な露出感と涼し気な浴衣姿が目を引くグラビアに挑戦しました。黒のレオタードスタイルの衣装を着用。自慢のボディがはみ出さんばかりの開脚ポーズなどの大胆ショットを連発しています。才色兼備な彼女のオトナの妖艶さあふれるカットは必見です