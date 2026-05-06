女子プロゴルフ界きっての“カーマニア”が選んだ新愛車とは女子プロゴルファーの木村彩子さんが、2026年4月26日に自身のInstagramを更新し、新たな愛車の納車を報告しました。これまでInstagramでマセラティ「レヴァンテ」やトヨタ「ヴェルファイア」など、自身が所有する愛車を紹介してきた木村さん。【画像】超カッコいい！ これが女子プロ「木村彩子」が手に入れた“最上級”の「トヨタ車」です！ 画像で見る女子プロゴ