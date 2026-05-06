少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。第14話早く彼女に会ってもらいたい【ソウスケの気持ち】【編集部コメント】おぉっと！こちらでもウジウジしている人がいましたね……。母親に反対されている雰囲気は察しているものの、そこを打開するのに「彼女に会っても