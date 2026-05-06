同じ内容でも、「言い方」ひとつで受け取る印象は大きく変わるのではないでしょうか。自分のための注意や指摘のはずなのに、なぜか胸にぐさりと刺さる。そんな経験はありませんか？投稿者さんは、率直に問いかけます。『イヤな言い方する人いない？あれは意地悪？注意にしてもイヤミな言い方』単なる注意なのか、それとも悪意なのか。コメントにはさまざまな意見が寄せられました。本人は何も感じていないこともまずあったの