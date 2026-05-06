山形市の文翔館では、「クロスステッチ」と呼ばれる糸と針を使った技法で描かれた作品の展示会が開かれ、訪れた人たちは驚きの表現方法に目を奪われていました。 【写真を見る】これは写真？ 実は刺しゅう！ 「クロスステッチ」で描かれた作品の展示会針と糸で描く山形の風景（山形市） 佐藤友美アナウンサー「皆さんこちら写真に見えませんか？ですが、近づいてみると、実はこれ、刺しゅうでできているんです」 この展