大型連休最終日の5月6日、新潟県内は各地で気温が上がり、夏日となるところもありました。 【記者リポート】 「青空が広がった午前11時すぎの新潟市中央区。水辺で子どもたちが元気いっぱいに遊んでいます」 高気圧に覆われ、朝から青空が広がった6日の県内。 気温も上がり、最高気温が新潟市秋葉区で26．3℃、阿賀町津川で25．7℃など県内4つの観測地点で夏日となりました。 【子ども】 「最高の水遊び日和だと思う。