絶好のお出かけ日和となった5月6日、新潟市の水族館など県内の観光施設は連休の最終日を満喫する多くの家族連れでにぎわっていました。 晴天に恵まれた新潟市中央区のマリンピア日本海。 【氏田陽菜アナウンサー】 「多くの人が楽しみにしているのはイルカショー。開始20分前ですが、続々と席が埋まっています」 軽快な音楽とともにショーが始まると、イルカたちが華麗なジャンプで登場。勢いよく水しぶきが