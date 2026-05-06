新潟県長岡市寺泊地区の魚の市場通りでは、カキのバター焼きにイカの浜焼き、あつあつの番屋汁など海鮮グルメを求めて県内・県外から多くの観光客が訪れていました。 寺泊観光協会によりますと、魚の市場通りの大型連休期間の入り込み客数は去年、21万7500人でしたが、今年は天候に恵まれたため、去年を上回る見込みだということです。 こちらの鮮魚店も5月3日からの3日間では去年より約2割、来客が増えたといいます。