新潟市江南区の北方文化博物館では藤の花が見頃を迎え、多くの人でにぎわっています。 新潟市江南区の北方文化博物館。 【吉田優アナウンサー】 「顔の高さまで垂れた藤の花からは上品で甘い香りが漂います。中へ入り、上を見上げると、まるで藤のシャワーを浴びているかのようです」 施設の代名詞とも言われている『大藤棚』。樹齢170年を超える木からは可憐な花を咲かせたツルが伸び、その美しさが訪れた人の目