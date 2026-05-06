能楽が盛んな佐渡市では５日、今年最初の薪能が行われ、訪れた観光客が心ゆくまで幽玄な世界に酔いしれていました。 かがり火が灯った佐渡市両津地区の椎崎諏訪神社。 ５日午後７時半、照らされた明かりで浮かび上がった能舞台で「天領佐渡両津薪能」が始まりました。 今回の演目は若くして亡くなった女性の情熱的な恋心を描いた「半蔀」。 はかない恋と短い生涯への哀れみの想いを動きを抑えた舞で表現しています。 春の宵に