サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ、アルビレックス新潟は徳島ヴォルティスに勝利。ホーム5連勝を飾りました。 大型連休最終日に行われた5月6日のホームゲーム。 【サポーター】 「勝ち試合をゴールデンウイークで見たい」 【サポーター】 「勝って（大型連休を）締めくくりたい」 【サポーター】 「前は徳島に4－0で負けていたの