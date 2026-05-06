「ＤｅＮＡ０−１０広島」（５日、横浜スタジアム）広島が１１安打１０得点で大勝した。新井貴浩監督は「キクの先制３ランが本当に大きかった」と語り、ベテラン・菊池の先制３ランを絶賛した。菊池は０−０の三回に深沢から先制の１号３ランを放った。大勝への道筋をつくる一発に指揮官は「（深沢とは）初対戦で難しいところはあったと思うけど、２ボールから読みと思い切りっていう先制の３ランは本当に大きかったと思いま